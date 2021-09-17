Челябинск, 17 сентября, 2021, 06:02 — ИА Регнум. В Челябинской области в 8:00 по местному времени 17 сентября (6:00 мск) открылись избирательные участки. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы

По данным облизбиркома, всего в регионе насчитывается 2285 участковых избирательных комиссий. На каждом из участков установлено по два комплекта видеонаблюдения.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 по 19 сентября граждане России выбирают депутатов Госдумы. А в Челябинской области проводятся и местные выборы.