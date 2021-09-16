Екатеринбург, 16 сентября, 2021, 17:06 — ИА Регнум. Победительница конкурса «Краса Росгвардии» жительница Екатеринбурга Анна Храмцова смогла добиться восстановления в должности. Об этом сообщил журналистам адвокат Николай Никитин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Росгвардия

Храмцову уволили из Росгвардии после того, как женщина опубликовала фотографии с режимного объекта в Instagram. Теперь Кассационный суд обязал восстановить гражданку на службе и выплатить ей 250 тыс. рублей, передаёт «КП-Урал».

Ранее Храмцова заявляла, что она уйдёт из Росгвардии, если ей удастся вернуться на службу, а полученную в рамках компенсации сумму отдаст благотворительному фонду «Доктор Лиза».

Как сообщало ИА REGNUM, «Краса Росгвардии» требовала у бывшего начальства 1 млн рублей компенсации.