Шарья, Костромская область, 16 сентября, 2021, 17:10 — ИА Регнум. Второй детский технопарк «Кванториум» в Костромской области откроется на базе гимназии №3 в Шарье 6 октября 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор образовательного учреждения Наталья Прокофьева.

Https://roskvantorium.ru Занятия в костромском Кванториуме

Под технопарк в гимназии определили один из этажей здания, посещать его будут 300 детей в возрасте от 11 до 17 лет. Заниматься в «Кванториуме» смогут школьники, проживающие на северо-востоке области.

«Открытие технопарка в Шарье имеет очень большое значение для детей с северо-востока. Раньше Кванториум работал только в Костроме, школьники из отдаленных районов региона не имели возможности посещать занятия в нём. Теперь доступ к новым технологиям получат ребята, живущие в Шарьинском, Поназыревском, Октябрьском, Пыщугском и Павинском районах», — пояснила Прокофьева.

Обучение в «Кванториуме» будет вестись по нескольким направлением: техническому, естественно-научному, а также «робо», «энерджи», «гео-аэро» и «нано». Средства закупку оборудования — 21 миллион рублей выделил федеральный бюджет в рамках проекта «Современная школа», входящего в национальный проект «Образование». Отмечается, что кроме дополнительных занятий новинки будут применяться для прохождения основной учебной программы по технологии, информатике, физике, химии, биологии и астрономии.