Москва, 16 сентября, 2021, 16:45 — ИА Регнум. В Москве за три дня, с 13 по 15 сентября, сотрудники ГИБДД пресекли около 700 нарушений правил перевозки детей в автомобиле. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба столичного управления Госавтоинспекции.

(сс) Your Best Digs Детское автокресло

В ГИБДД напомнили, что за нарушение правил перевозки детей назначается штраф в размере 3 тыс. рублей, и отметили, что в случае аварии ценой может стать жизнь и здоровье ребёнка.

«Использование детского автокресла поможет предотвратить более тяжелые последствия. Не забывайте, что подобное устройство необходимо подбирать в соответствии с ростом и весом ребенка», — заявили в пресс-службе.