Саратов, 16 сентября, 2021, 17:03 — ИА Регнум. В Саратовской области в связи с ростом заболеваемости коронавирусом возросла нагрузка на инфекционные госпитали. В регионе планируют разворачивать дополнительные койки для ковидных пациентов. Об этом 16 сентября заявил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.

Госпиталь

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

«Ковидные госпитали работают в серьезном напряжении. Мы вынуждены разворачивать дополнительные койки. Скорая помощь также работает с напряжением, а поликлиники вынуждены привлекать дополнительные кадры», — цитирует «Взгляд-инфо» представителя облминздрава.

Шувалов отметил, что вновь рассматривается вариант перепрофилирования областной офтальмологической больницы и увеличение числа коек в областной клинической больнице. С сегодняшнего дня в Татищевской районной больнице увеличено число коек, добавил он.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией будут расширены консультативные центры. Губернатор региона Валерий Радаев поручил усилить работу амбулаторного звена в кратчайшие сроки.

Читайте также: В Саратове из-за роста заболеваемости COVID-19 усилят амбулаторные службы

Читайте также: В Саратовской области выявили 251 новый случай заражения коронавирусом