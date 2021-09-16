Красногорск, 16 сентября, 2021, 16:47 — ИА Регнум. Число новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье сократилось по сравнению с предыдущими сутками. Об этом свидетельствует опубликованная 16 сентября статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона был подтверждено 768 случаев заражения. Эта цифра на 22 человек меньше аналогичного показателя 15 сентября. Тогда на территории региона выявили 790 новых случаев, а днем ранее — 796.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 сентября в России за сутки выявили 19 594 новых случаев заражения коронавирусом.