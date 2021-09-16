Волгоград, 16 сентября, 2021, 16:50 — ИА Регнум. В пилотную федеральную программу по развитию промышленного туризма вошли пять предприятий Волгоградской области, сообщает 16 сентября пресс-служба администрации региона.

Welcomevolgograd.com Волгоград

Волгоградская область первая в России подала заявку на участие в пилотном проекте. Туристов и инвесторов готовы принять Волжский трубный завод, корпорация «Красный октябрь», предприятия «Волгоградтранспригород», «ГраСС» и «Волма».

"В рамках программы предстоит подписание соглашения с регионом о развитии промышленного туризма на территории Волгоградской области, проведение выездных инспекций для аудита маршрутов, помощь в разработке экскурсий, передача методологии предприятиям-пилотам и PR-сопровождение региональных промышленных туров на всероссийском уровне», — пояснили в комитете по развитию туризма региона.

Всероссийскую акселерационную программу по развитию промышленного туризма реализуют в 2021 — 2023 года. По итогам конкурсного отбора участниками проекта стали 30 регионов.