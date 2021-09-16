Рига, 16 сентября, 2021, 16:40 — ИА Регнум. Городская дума Юрмала (Латвия) утвердила решение, согласно которому с весны 2022 года пропуска для въезда в город-курорт будут нужны круглый год. Об этом сообщила пресс-служба городской думы.

ИА REGNUM Море

До сих пор пропуска для въезда в Юрмалу требовались лишь с начала апреля до конца сентября. Плата действует с 1996 года, круглогодичный сбор пошлин действовал в Юрмале до 2013 года.

Изменение правил задумано с целью уменьшить транзитный поток через Юрмалу и мотивировать автоводителей использовать окружную дорогу — Вентспилсское шоссе. По данным самоуправления, с началом режима пропусков транзитное движение через город снизится на 24%.

Планируется, что пропуск на весь год будет стоить 180 евро или 0,49 евро в день, на полгода — 180 дней — 107 евро, а на 270 дней — 150 евро. Ежедневная плата составит, как и прежде, 2 евро.

Доходы от режима пропусков составляют примерно 2,7 млн евро в год. В 2021 году только в ремонт дорог в городе-курорте планируется вложить примерно 6 млн евро, в содержание и благоустройство города — 6,3 млн евро.