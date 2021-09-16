Москва, 16 сентября, 2021, 16:40 — ИА Регнум. Доклад депутата из Литвы Андрюса Кубилюса по поводу выборов в России стал выдающимся с точки зрения проявлений русофобии. Об этом 16 сентября заявил литовский журналист Вайдас Жемайтис на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Европарламент

«Это показывает русофобию. Самая главная проблема в Литве тут — то, что психиатрические больницы не работают», — заявил Жемайтис.

«Я в этом уже вижу какие-то заболевания наших политиков. Если выборы ещё не прошли, не начались, а там говорят, что там всё плохо, нельзя их признать — другого я не могу придумать», — отметил он.

Напомним, Европарламент утвердил доклад депутата из Литвы Андрюса Кубилюса, где содержится призыв не признавать российский парламент, «если парламентские выборы 2021 года будут признаны нечестными и проведёнными с нарушением демократических принципов».