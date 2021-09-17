Горно-Алтайск, , 04:02 — REGNUM В Республике Алтай начались выборы депутатов Государственной думы РФ VIII созыва. Голосование будет проходить в течение трёх дней 17, 18 и 19 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Избирательные участки открылись в 8 часов утра по местному времени. По данным республиканского избиркома, по состоянию на 1 июля численность избирателей в регионе превышает 162,2 тыс. человек.

Добавим, что в республике также состоятся дополнительные выборы депутата Государственного собрания республики по одномандатному округу №25. Кроме того, довыборы депутатов райсоветов пройдут в Турочакском, Усть-Канском, Шебалинском районах.