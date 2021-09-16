Киев, 16 сентября, 2021, 16:45 — ИА Регнум. Центральные телеканалы Украины «дерзко и систематически» нарушают закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, говорится в заявлении уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кремня.

Wikiwand.com Прекращение вещания телеканала

Заявление чиновника обнародовано 16 сентября.

Кремень заявил о языковых нарушениях на телеканалах «1+1», «Интер», ICTV, «Мега» и ТРК «Украина». Он отметил, что в ситуацию должен вмешаться Совнацбез Украины.

«Многочисленные материалы, подтверждающие дерзкое и систематическое нарушение упомянутыми телевизионными каналами языкового закона… являются основанием для рассмотрения этого вопроса на отдельном заседании СНБО и возможного применения санкций», — сказал он.

В этом контексте «мовный» омбудсмен требует от Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания «занять принципиальную позицию», а не ограничиваться фиксацией нарушений законодательства.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня же ТарасКременьпотребовал строгого наказания для полицейского из Хмельницкого, отказавшегося общаться на государственном языке.

Также сегодня стало известно, что национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил оппозиционному телеканалу «Первый независимый» внеплановую выездную проверку структуры собственности по запросу СБУ.