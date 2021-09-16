Оксана Переможенко, 16 сентября 2021, 20:30 — REGNUM Украинские власти выразили недовольство тем, что ООН проигнорировала саммит «Крымской платформы». Соответствующее заявление на брифинге 16 сентября сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Глава украинской дипломатии отметил, что в ООН соответствующее решение приняли по «политическим мотивам», но не уточнил, что конкретно он имеет ввиду. Кулеба также отметил, что украинские власти намерены провести с руководством ООН «воспитательную работу».
«Мы будем говорить с руководством организации о недопустимости такого отношения… ведь ключевой задачей ООН является именно поддержание мира и безопасности», — сказал министр.
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Новость обсудили читатели телеграм-каналов PavlovskyNews, «Леся из СТРАНЫ», а также на страницах канала «112 Украина» и издания «Шарий.net» в социальной сети Facebook. Многие указали на то, что представителей ООН потому и не было, что ООН, как выразился Кулеба, является организацией, чьей задачей является «поддержание мира и безопасности». Иные указали на то, что на «Крымской платформе» не было серьезных политиков. Были и те, кто отметил, что ООН стала организацией, которая ни на что не влияет.
«А с лигой сексуальных меньшинств он не хочет поговорить? Клоун», — отреагировала Kikimora lesnaia.
«Молодец! ООН сегодня совершенно бесполезная организация, кроме «беспокойства» ничего не может, ни на что не влияет, одна страна может заблокировать решение большинства стран, чем преступные режимы и пользуются. Говорильня без толку», — написала ALLA OKEY.
«Смотрите на него, обиделся! Он считает неправильным. А может, пора понять им, что они никому не интересны совсем? Или там в черепушке совсем мозгов нет?» — задался вопросом Эдуард.
«Он же обвиняет ООН в том, что она не обратила никакого внимания на «Крымскую платформу» (в отличие от НАТО). Но так и должна поступить любая организация, цель которой — поддержание мира. Но этому шароварнику всё равно. Он в танке», — добавил Николай Н.
«Смысл дипломатии — жить в гармонии с окружающим миром, а не разжигать ненависть и войны. Хочешь погасить огонь, не лей туда бензин», — написала Евгения С.
«ООН после бомбардировки Югославии стала просто пшик. Там такие же Кулебы сидят. *опы протирают», — отреагировал Виталий Васильевич.
«С кем Украина еще не поссорилась? Это дипломатия?» — задалась вопросами Светлана Г.
«Крымская платформа — мертворождённое дитя! И уровень тех, кто её посетил, это ясно дал понять! На ней не было ни одного лидера более-менее влиятельных государств, одни зам-замы! Но больше всех отожгла «президентша» Эстонии!» — пишет Маргарита П.
«Вы кого собираетесь строить? Хотите лишний раз получить по носу? Дерзайте!» — отреагировала Marina G.
«А чего они ждали? Неужели этот цирк кто-то должен воспринимать всерьез? Глядя на таких политиков, как Кулеба, не приедут сюда никакие высокопоставленные особы. Максимум какие-нибудь конгрессмены на уровне наших губернаторов», — отметила Тамила С.
«Кулеба не может сообразить, что ныне в Крыму совершенно безопасно… В ООН в курсе…» — подытожил Олег П.
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