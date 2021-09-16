Кемерово, 16 сентября, 2021, 16:39 — ИА Регнум. В Новокузнецком районе и в Междуреченском городском округе Кузбасса завтра, 17 сентября, сохраняется высокая пожароопасность 4 класса. Об этом сообщает Кемеровский гидрометцентр.

22.mchs.gov.ru Высокая пожароопасность

Следите за развитием событий в трансляции: «Штормит, морозит, заливает: катаклизмы погоды в России и мире – все новости»

При этом в Кемеровской области в пятницу, 17 сентября, ожидается юго-восточный ветер — ночью 2−7 м/с, местами порывы до 12 м/с, днём 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с; переменная облачность, без существенных осадков, местами туманы.

Ночью по прогнозам синоптиков будет +4…+9 °C, местами до — 1 °C; днём — +20…+25 °C.