Жителям Кузбасса пообещали тепло до +25 °C
Кемерово, 16 сентября, 2021, 16:39 — ИА Регнум. В Новокузнецком районе и в Междуреченском городском округе Кузбасса завтра, 17 сентября, сохраняется высокая пожароопасность 4 класса. Об этом сообщает Кемеровский гидрометцентр.
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Высокая пожароопасность
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При этом в Кемеровской области в пятницу, 17 сентября, ожидается юго-восточный ветер — ночью 2−7 м/с, местами порывы до 12 м/с, днём 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с; переменная облачность, без существенных осадков, местами туманы.
Ночью по прогнозам синоптиков будет +4…+9 °C, местами до — 1 °C; днём — +20…+25 °C.