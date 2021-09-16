Красногорск, 16 сентября, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Подмосковье вошло в тройку регионов-лидеров по производству овощей в теплицах. Об этом 16 сентября сообщается на сайте правительства Московской области.

Овощи

С начала 2021 года регион удерживает второе место среди субъектов России по валовому сбору овощей из теплиц, отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский. По его словам, в этом сегменте аграрной промышленности Подмосковье уступает лишь Липецкой области.

«С начала года в тепличных сельскохозяйственных организациях региона собрано около 80 тыс. тонн овощей закрытого грунта, что на 5 тыс. тонн больше показателя за аналогичный период прошлого года. Урожай тепличных огурцов составляет более 48 тыс. тонн, томатов — порядка 31 тыс. тонн и свыше 800 тонн — других зеленых культур», — сказал Воскресенский.