Москва, , 16:37 — REGNUM Представители Apple на заседании временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета сослались на правовые особенности, которые не позволяют материнской компании воздействовать на AppStore для удаления приложения «Навальный», сообщил глава комиссии Андрей Климов.

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«Они ссылались на некие правовые тонкости, которые не позволяют материнской компании Apple воздействовать на портал AppStore для удаления этого контента, который называется… приложение «Навальный», — сказал Климов.

Сенатор выразил надежду на то, что и Apple, и Google проведут соответствующую работу и удалят «вредоносный контент» со своих ресурсов до начала выборов в Госдуму.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме с недоумением восприняли заявление представителя компании Apple. «При этом мы так и не услышали, что эти правила соответствуют законам Российской Федерации. Такие подходы не допустимы», — заявил глава комиссии нижней палаты парламента по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв («Единая Россия»).

В то же время он заверил, что приоритетом работы Госдумы восьмого созыва станет ужесточение требований к работе IT-гигантов, последствия вмешательства в выборы будут иметь в том числе и уголовный характер.

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