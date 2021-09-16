Москва, 16 сентября, 2021, 16:37 — ИА Регнум. На матч чемпионата России по футболу между московскими ЦСКА и «Спартаком» назначен арбитр Сергей Карасёв. Об этом 16 сентября сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Шуклин Евгений Сергей Карасёв

Помогать Карасёву будут лайнсмены Максим Гаврилин и Алексей Лунёв. Резервным рефери назначен Павел Шадыханов.

Отвечать за систему видеоповторов VAR будут Виталий Мешков и Дмитрий Мосякин. Инспектором матча будет Александр Гвардис.

Московское дерби ЦСКА — «Спартак» пройдёт 20 сентября на «ВЭБ Арене». В настоящее время ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице, «Спартак» — девятое. Обе команды набрали по 10 очков.