Москва, , 16:35 — REGNUM Превентивные декларации о непризнании российского парламента после выборов показывают степень русофобских настроений среди некоторых европейских политиков. Об этом 16 сентября заявил литовский журналист Вайдас Жемайтис на телеканале «Россия 24».

Дебаты в Европарламенте jeffowenphotos

«Всегда говорят, что Россия вмешивается в политику других стран. Но это откровенно и напрямую они вмешиваются в выборы. При этом выборы даже ещё не прошли, но они сразу говорят, что их надо не признать», — заявил Жемайтис.

«Это показывает русофобию. И самая главная проблема в Литве тут — то, что психиатрические больницы не работают», — указал он.

Напомним, Европарламент утвердил доклад депутата из Литвы Андрюса Кубилюса, где содержится призыв не признавать российский парламент, «если парламентские выборы 2021 года будут признаны нечестными и проведёнными с нарушением демократических принципов».