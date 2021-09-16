Доклад Европарламента о выборах в РФ показал степень русофобии — мнение
Москва, 16 сентября, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Превентивные декларации о непризнании российского парламента после выборов показывают степень русофобских настроений среди некоторых европейских политиков. Об этом 16 сентября заявил литовский журналист Вайдас Жемайтис на телеканале «Россия 24».
«Всегда говорят, что Россия вмешивается в политику других стран. Но это откровенно и напрямую они вмешиваются в выборы. При этом выборы даже ещё не прошли, но они сразу говорят, что их надо не признать», — заявил Жемайтис.
«Это показывает русофобию. И самая главная проблема в Литве тут — то, что психиатрические больницы не работают», — указал он.
Напомним, Европарламент утвердил доклад депутата из Литвы Андрюса Кубилюса, где содержится призыв не признавать российский парламент, «если парламентские выборы 2021 года будут признаны нечестными и проведёнными с нарушением демократических принципов».