Санкт-Петербург, 16 сентября, 2021, 16:42 — ИА Регнум. Следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу по результатам доследственной проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, возбуждено уголовное дело в отношении компании-перевозчика, в которой работал водитель социального такси, ударивший пожилую пассажирку-инвалида. Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

К следователю вызовут на допрос и руководство таксомоторной компании, которая оказывала социальную услугу.

«Осуществлен осмотр места происшествия, из организации изъята документация, представляющая интерес для следствия, для проведения допроса вызвано руководство организации, — рассказали в ведомстве. — Кроме того, в рамках расследования уголовного дела следователями будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению указанного преступления».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что днем 15 сентября у городской поликлиники №38 в центре Петербурга 50-летний водитель социального такси избил 70-летнюю пассажирку. Когда за женщину заступились очевидцы, он напал на одного из них, тоже женщину. В результате органами МВД в отношении водителя было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).