Москва, , 16:31 — REGNUM Об этом 16 сентября заявил литовский журналист Вайдас Жемайтис на телеканале «Россия 24».

В Европарламенте Иван Шилов © ИА REGNUM

«Андрюс Кубилюс — один из тех политиков, которые работают на американцев. Он в 90-х в парламенте был, с лета 2019 года он в Европарламенте. Но это он просто говорит то, что ему указывают его хозяева. Это можно сказать, что голос Америки», — заявил Жемайтис.

«Это не то что Андрюс Кубилюс придумал. Это просто голос Америки, он работает на них. Там ведь указано, что должны объединяться Европа, Америка и те, кто поддерживают политику русофобии. Пойти против политики России», — указал он.

Напомним, Европарламент утвердил доклад депутата из Литвы Андрюса Кубилюса, где содержится призыв не признавать российский парламент, «если парламентские выборы 2021 года будут признаны нечестными и проведёнными с нарушением демократических принципов».