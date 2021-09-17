Улан-Удэ, , 03:01 — REGNUM В Бурятии в 8 часов утра по местному времени стартовали выборы депутатов Государственной Думы VIII созыва. Голосование будет проходить с 17 по 19 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Улан Удэ. Площадь Советов Андрей Ринчино

Параллельно в республике будут проходить дополнительные выборы депутата Народного хурала шестого созыва по одномандатному округу №15.

Жителям Джидинского, Закаменского, Кижингинского, Курумканского, Окинского и Селенгинского районов также предстоит выбрать представителей в районные советы депутатов. Кроме того, 17−19 сентября состоятся выборы главы Кабанского района.

Добавим, что по данным республиканского избиркома, в Бурятии насчитывается около 702,5 тыс. избирателей.