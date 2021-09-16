Подгорица, 16 сентября, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Джуканович: У нас в Белграде раболепное правительство; Миланович: Я вижу Черногорию на Западе, мы десятилетиями боролись с сербским национализмом.

Vlada Republike Hrvatske Зоран Миланович

Во время встречи в Загребе 16 сентября президенты Черногории и Хорватии Мило Джуканович и Зоран Миланович заявили, что стабильность в регионе невозможна без европейского будущего. Джуканович заявил на пресс-конференции, что нынешнее правительство Черногории подчиняется Белграду, а Миланович отметил, что Хорватия десятилетиями борется против сербского национализма.

«Приглашение президенту Черногории Мило Джукановичу последовало за теми странными и неловкими событиями в Цетине в последние дни», — сказал президент Хорватии Зоран Миланович. Он сказал, что все хорватское правительство поддерживает современную, гражданскую и открытую Черногорию.

На вопрос журналистов, послала ли сегодняшняя встреча послание Белграду и президенту Сербии Александру Вучичу, Миланович ответил: «Конечно, да».

«Причина моего приглашения — это желание поддержать современную, гражданскую Черногорию, какой мы ее знаем в последние годы, хотя эти отношения не обошлись без определенных вопросов. Но большую часть мы прояснили», — сказал Миланович.

Миланович сказал на пресс-конференции в Загребе, что видит Черногорию на Западе, в ЕС.