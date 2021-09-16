Красногорск, 16 сентября, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Около 20 тыс. переболевших COVID-19 пациентов прошли углубленную диспансеризацию в Подмосковье. Об этом 16 сентября сообщается на сайте правительства Московской области.

vperemen.com Коронавирус

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Такие меры позволяют выявить нарушения в организме, которые могли развиваться после COVID-19, отметила зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«Коронавирус — опасное заболевание, которое поражает различные системы организма и может провоцировать тромбозы, сердечную недостаточность, болезни органов дыхания и другие патологии», — отметила Стригункова.

Углубленная диспансеризация состоит из двух этапов. На первом из них проводятся общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом, рентгенография органов грудной клетки и другие исследования. По медицинским показаниям пациента направят на второй этап углубленной диспансеризации — компьютерную томографию легких, Эхо-КГ, дуплексное сканирование вен нижних конечностей.