Варшава, , 16:24 — REGNUM 16 сентября в Центре общественного партнерства «Диалог» в Варшаве проходят переговоры представителей министерства здравоохранения (при участии его главы Адама Недзельского) с активистами Профсоюза медицинских работников Польши, которые протестуют за увеличение заработной платы работникам здравоохранения. Об этом сообщает Polskie Radio.

Протест Nathan Keirn

Сообщается, что активисты профсоюза предъявят руководство минздрава восемь требований, касающихся заработной платы и социального положения медицинских работников.

Мероприятие является отложенным по причине того, что протестующие медработники сначала не согласились на данный формат, требуя присутствие премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Однако позже согласились на формат переговоров с главой минздрава.

Как сообщало ИА REGNUM, 11−12 сентября у входа в канцелярию премьер-министра Польши в Варшаве Национальный профсоюз медицинских работников Польши установил «палаточный городок». В нем уже несколько дней проживают медработники, которые требуют повышения заработной платы и приравнивания медработников к государственным служащим. Министр здравоохранения республики 14 сентября предложил им сесть за стол переговоров.