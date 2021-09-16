Стокгольм, 16 сентября, 2021, 16:33 — ИА Регнум. 16 сентября, выступая на пресс-конференции, представитель Агентства общественного здравоохранения Швеции Карин Тегмарк Виссел рекомендовала привиться беременным женщинам от COVID-19. Она отметила, что, несмотря на все рекомендации, многие будущие мамы по-прежнему боятся возникновения побочных эффектов. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

(сс) whitesession Вакцина

«Риск для рожениц и детей отсутствует», — подчеркнула Виссел.

«Вы видите какое-либо объяснение тому, что беременные женщины не хотят делать прививки?» — спросил журналист ТТ.

«У любой беременной женщины есть свои опасения. Введение в организм вакцины является активным действием, и некоторые по соображениям осторожности могут от этого отказаться … Но мы действительно призываем всех беременных женщин ознакомиться с рисками, поговорить со своей акушеркой и ознакомиться со всей информацией», — ответила Виссел.