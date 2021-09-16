Брюссель, , 16:22 — REGNUM Расширение присутствия ЕС в Индо-Тихоокеанском регионе является важной задачей для Брюсселя, сообщил 16 сентября журналистам верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

США и Евросоюз Elionas2

Комментируя создание оборонного альянса AUKUS — США, Великобританией и Австралией, Боррель сказал, что это событие подчёркивает фактор Индо-Тихоокеанского региона в безопасности и экономических возможностях ЕС.

Раз США, Британия и Австралия создали военный альянс, необходимо расширение присутствия ЕС в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе присутствие там европейских военных кораблей.

Боррель «С нами не консультировались при принятии этого решения. И этот пакт подчёркивает важность для ЕС укреплять нашу стратегическую автономию, нашу способность действовать самостоятельно».

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