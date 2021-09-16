Пермь, 16 сентября, 2021, 16:23 — ИА Регнум. В Перми 16 сентября на ул. Свиязева раздались выстрелы. Стрельбу открыл 80-летний мужчина из окна своей квартиры, расположенной в многоэтажке, сообщают СМИ.

Wallspaper.ru Выстрел из ружья

Как утверждают очевидцы, пенсионер стрелял из ружья в сторону детского сада. Пользователи соцсетей информировали, что детей увели в здание дошкольного учреждения.

Квартиру стрелка силовики брали штурмом. Дома у пермяка правоохранители обнаружили переделанное ружье.

Стрелок задержан. Пострадавших нет. Выясняются мотивы и обстоятельства происшествия.