Варшава, 16 сентября, 2021, 16:21 — ИА Регнум. По состоянию на середину сентября в Польше зарегистрировано почти 819 тысяч иностранцев, имеющих официальную регистрацию и трудоустройство. Об этом свидетельствуют данные Центрального статистического управления Польши, опубликованные на странице ведомства в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Отмечается, что это на 35,2% больше, чем было в середине сентября прошлого года. Больше всего среди работающих иностранцев в Польше составляют граждане Украины (73,7%).

Основная масса приезжих в стране трудоустроены по рабочим профессиям и в сфере услуг. Они составляют 58,8% от всех зарегистрированных в Польше иностранцев.