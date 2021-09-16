Квебек, Канада, 16 сентября, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Бывшие сотрудники Ubisoft основали новую игровую студию Nesting Games. Об этом 16 сентября сообщает портал Kotaku.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Офис компании расположен в Квебеке (Канада), изданием её игр будет заниматься итальянская Digital Bros. Разработчики объявили, что будут выпускать ролевые видеоигры, при этом они сразу подчеркнули, что намерены отказаться от концепции открытого мира, которая прочно ассоциируется с последними проектами Ubisoft.

«Мы хотим вернуться к созданию ролевых игр, в которых основное внимание уделяется погружению в игру, отличным персонажам, мощному повествованию и сильному игровому процессу», — заявил директор Nesting Games Джордан Тибуст.

Для справки: Джордан Тибуст участвовал в разработке таких игр Ubisoft, как Assassin's Creed Syndicate и Assassin's Creed Odyssey. В Nesting Games также работают режиссер Себастьян Брассар (Prince of Persia, Splinter Cell) и нарративный дизайнер, сценарист Джеймс Миттаг (Assassin's Creed Valhalla и Immortals Fenyx Rising).