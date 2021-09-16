Рига, 16 сентября, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Латвийский центр для соискателей убежища в Муцениеки самовольно покинули 85 соискателей убежища, половина из них задержана в Литве и Польше, откуда их вернули в Латвию. Об этом сообщил портал rus.lsm.lv со ссылкой на Государственную погранохрану.

Mstyslav Chernov Беженцы

По возвращении в Латвию эти лица были размещены в центрах задержанных иностранцев, находящихся в ведении Государственной погранохраны. Эти центры, в отличие от «Муцениеки», являются учреждениями закрытого типа.

Сейчас власти Латвии решают, какие решения принимать по поданным ранее прошениям о предоставлении убежища. По мнению руководителя погранохраны страны Гунтиса Пуятса, массовый побег соискателей убежища свидетельствует о том, что они не заинтересованы в получении статуса в Латвии.

Пуятс выразил уверенность, что большую часть этих людей можно приравнять к экономическим мигрантам, которые злонамеренно используют процедуру предоставления убежища.