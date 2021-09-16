Белгород, 16 сентября, 2021, 16:31 — ИА Регнум. К отопительному сезону 2021−2022 годов готов жилищно-коммунальный комплекс Белгородской области, заявил на брифинге 16 сентября замгубернатора — начальник департамента ЖКХ региона Константин Полежаев.

Admobninsk.ru Батарея отопления

В Белгородской области 5 615 многоквартирных домов, из них 5 145 — с централизованной системой отопления. Практически везде завершена промывка и опрессовка систем. Ремонт оборудования и плановые работы проведены на 785 котельных, ещё 36 капитально отремонтировали.

«Мы готовы осуществлять пуск тепла, мониторим температуру, начинать традиционно будем с детских садов, школ, больниц, социальных учреждений. Потом уже пускать тепло в жилищный фонд. Ни к какой конкретной дате пуск не привязывается. Нормативная документация трактует так: при устойчивой среднесуточной температуре восемь градусов в течение пяти дней нужно пускать тепло. Но мы не ждали этого периода в прошлом году, отопительный сезон начали раньше. Не будем ждать и в этом году. Если будет некомфортно в школах, детских садах, больницах, мы сразу дадим тепло», — подчеркнул Константин Полежаев.

На подготовку к зиме в 2021 году белгородские власти направят порядка 2,5 млрд рублей.