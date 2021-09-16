Москва, 16 сентября, 2021, 16:16 — ИА Регнум. Около 5 млрд рублей правительство России направит в Забайкалье и Еврейскую автономную область (ЕАО). Об этом 16 сентября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Government.ru Михаил Мишустин

Забайкалье и ЕАО пострадали от паводков в 2020 и 2021 годах. По словам Мишустина, Забайкальский край получит более 4 млрд рублей, из которых 3,9 млрд рублей пойдёт на новое жильё для тех, кто его лишился из-за паводка.

«Также более 900 млн рублей выделим на поддержку жителей Еврейской автономной области, которые пострадали из-за паводков в прошлом году», — сказал Мишустин.

Премьер-министр поручил держать работу по оказанию помощи пострадавшим под пристальным контролем.