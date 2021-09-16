Рига, 16 сентября, 2021, 16:14 — ИА Регнум.

На мосту

Латвийские самоуправления не уделяют должное внимание техническому контролю состояния мостов, находящихся в их собственности. Об этом говорится в свежем отчете Госконтроля Латвии, сообщил портал rus.lsm.lv.

Сообщается, что лишь 16% инженерных сооружений в муниципалитетах прошли необходимые проверки, поэтому безопасность мостов находится под большим вопросом. Состояние местных мостовых сооружений за последние годы только ухудшается, заключил Государственный контроль в результате проверки.

Проверка установила, что в стране около 3000 мостов, треть из которых принадлежит самоуправлениям. Большинство мостов были построены в 1960-х и 1970-х годах и после восстановления независимости Латвии перешли под контроль местных властей. Проведены проверки в 11 муниципалитетах: из находящихся там 332 мостов не безопасны как минимум 98.

В Госконтроле также признали ошибочным положение, при котором нормативные акты Латвии не определяют конкретные действия для владельцев мостов. Недостаточное финансирование, по мнению Госконтроля, не повод для того, чтобы откладывать решение проблем на неопределенный срок.

Чем дольше откладывается обслуживание и ремонт, тем выше ожидаемые затраты в будущем, подчеркнули в главном контрольном ведомстве страны.