Минск, 16 сентября, 2021, 16:14 — ИА Регнум. «Реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Беларусь в январе — июле 2021 г. составили 103,1% к уровню января — июля 2020 г.», — сообщает Национальный статистический комитет Белоруссии.

Pixabay.com Рост доходов

Реальные располагаемые денежные доходы — это денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги, пояснил в ведомстве.

«В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 65,1%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 7,7%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 22,7%, доходы от собственности и прочие доходы — 4,5%», — сказано в публикации Белстата.

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