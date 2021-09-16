Курган, 16 сентября, 2021, 16:11 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки подтверждено 117 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 47 зафиксированы в Кургане, сообщает 16 сентября региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 116 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 16 сентября выявлено 31 818 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 16 сентября вылечились 28 218 человек, скончались 662 пациентов с COVID-19 (на шесть человек больше, чем днём ранее).