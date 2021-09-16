Кишинёв, 16 сентября, 2021, 16:11 — ИА Регнум. В Молдавии бывший директор пенитенциарного учреждения № 18 в селе Брэнешты и семь заключенных из этой тюрьмы обвиняются в мошенничестве в особо крупных размерах. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры Молдавии.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

Сообщается, что следователи прокуратуры направили уголовное дело в суд. По версии следствия, обвиняемые с помощью обмана выманили с банковских карт жителей страны более 993 тыс. леев (около €48 тыс.) с мая 2020 года по февраль 2021 года.

Стоит отметить, в феврале 2021 года директор пенитенциарного учреждения №18 в Брэнешты Виорел П. был задержан после драки с заключенными. Сначала ему предъявили обвинения в «халатности», а через несколько дней в управленит полиции Кишинёва сообщили, что его подозревают в мошенничестве.