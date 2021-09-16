Ярославль, 16 сентября, 2021, 16:11 — ИА Регнум. В Ярославле менеджер по продажам компании-сотового оператора обвиняется в незаконной регистрации и последующей продаже сим-карт. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на прокуратуру Ярославской области.

Сим-карты

Преступление было выявлено сотрудниками управления ФСБ по Ярославской области. Менеджер организовал торговлю незаконными «сим-картами» ради собственной премии.

«По версии следствия, в целях выполнения плана продаж и получения премий мужчина зарегистрировал в специальной программе на вымышленные паспортные данные несуществующего лица около 40 сим-карт одного из операторов сотовой связи. В последующем неправомерно зарегистрированные сим-карты он продавал третьим лицам», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

В отношении жителя Ярославля возбудили уголовное дело, обвинив в нарушении правил эксплуатации средств хранения, обработки охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации. Обвинительное заключение по делу утверждено, оно направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд Ярославля.