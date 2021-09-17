Кызыл, 17 сентября, 2021, 04:01 — ИА Регнум. В Туве в 8 часов утра по местному времени 17 сентября открылись избирательные участки. Местными жителям в течение трёх дней предстоит выбрать депутатов Государственной Думы VIII созыва и главу республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Zamunu45 Тува

Кроме того, в регионе состоятся дополнительные выборы в представительные органы в шести районах, а также выборы местного значения в ряде сельских поселений.

По данным республиканского избиркома, в Туве по ситуации на 1 июля 2021 года насчитывается более 199 тыс. избирателей.