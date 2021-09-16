Душанбе, 16 сентября, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Обострение конкуренции между Западом и Китаем может сломать систему международных отношений. Об этом 16 сентября на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«Актуальным фактором ломки системы международных отношений становится обострение конкуренции Запада с Китаем. Для усиления своего влияния в Азии Евросоюз выдвинул инициативу «Глобально соединенная Европа», которая, по сути, является альтернативной китайскому «Поясу и пути», — сообщил Лукашенко на сессии СКБ ОДКБ. В своём докладе он отметил, сообщает пресс-служба президента Белоруссии, что «политика Европейского союза, наряду с экономическими мерами, предусматривает дальнейшее продвижение на восток якобы эталонных «демократии и европейских ценностей». При этом руководитель постсоветской республики отметил: «Какие это ценности и какая демократия, мы недавно увидели на примере Афганистана, да и не только».Читайте новости сюжета: Восточное партнерство

«Коллективный Запад осуществляет давление на суверенные государства за счет ограничений, ассиметричных действий и гибридного влияния. Все это происходит под лозунгом борьбы за чьи-то права. Но мы прекрасно понимаем, что истинным мотивом подобных мер является неприкрытый лоббизм своих экономических, и не только, интересов», — поведал Лукашенко.

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