Тула, , 08:02 — REGNUM Голосование на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва и губернатора стартовало в 08:00 17 сентября в Тульской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию облизбиркома. Голосование будет длиться три дня — 17,18 и 19 сентября, избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Всего в регионе открылись 1083 избирательных участка, изготовлено 1 168 125 бюллетеней. Несколько участков организовано в медучреждениях, в том числе в «красных» зонах, где проходят лечение пациенты с коронавирусом.

Тульские избиратели получают по три бюллетеня. Два из них предназначаются для голосования на выборах в Госдуму — в одном содержатся названия 14 политических партий, во втором — фамилии кандидатов по двум одномандатным округам. В третьем бюллетене избирателям нужно будет отметить фамилию одного из кандидатов в губернаторы. На этот пост претендуют четыре человека: Владимир Исаков (КПРФ), Юрий Моисеев («Коммунисты России»), Владимир Ростовцев («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), а также самовыдвиженец Алексей Дюмин. Также в Кимовском, Заокском, Ясногорском и Киреевском районах проходят местные выборы.

Отметим, что каждый участник голосования на входе в избирательный участок должен пройти термометрию, а также получить средства индивидуальной защиты и свою ручку.