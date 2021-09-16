Луга , Ленинградская область, 16 сентября, 2021, 16:26 — ИА Регнум. Один человек погиб, еще три человека, в том числе маленький ребенок, получили ранения в ДТП в Лужском районе Ленинградской области. Об этом 16 сентября сообщают очевидцы в группе «ВКонтакте» («Место происшествия |ДТП|ЧП| г. Луга»).

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло 16 сентября в 09:30 мск в Лужском районе на 89 км автомобильной дороге «Санкт-Петербург-Псков». По предварительным данным, водитель Hyundai Solaris, двигаясь по направлению из Петербурга в сторону Пскова, совершил столкновение с автомобилем Lada Granta, двигавшемся в попутном направлении и готовящимся совершить разворот налево со своей полосы.

«В результате ДТП водитель автомобиля LADA от полученных травм скончался, пострадали три человека, в том числе трехлетний ребёнок», — говорится в сообщении.