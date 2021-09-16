Таллин, , 16:08 — REGNUM Депутат Европейского парламента от Эстонии Яак Мадисон назвал пропагандой и лицемерием позицию официального Брюсселя по разделению «режима Путина» и народа России. Об этом сообщил портал ERR со ссылкой на евродепутата.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Комментируя представленный 15 сентября в главном законодательном органе Евросоюза рапорт о ситуации в России, автором которого выступил представляющий группу Европейской народной партии, экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс, Мадисон заявил, что Путина невозможно отделить от голосовавших за него россиян, и это надо четко понимать.

«Что касается предложения разделять режим Владимира Путина и народ России, то, на мой взгляд, тут мы имеем дело с пропагандой», — отметил Маждисон.

«Я понимаю, что моя позиция даст повод пропагандистским СМИ обвинить меня в защите российской политики, но, по-моему, весьма наивно и лицемерно полагать, что Путин — это фигура, стоящая абсолютно отдельно от российского народа. У меня возникает вопрос: откуда нам это известно? Откуда это знает Андрюс Кубилюс, Брюссель, немецкие или эстонские политики?», — был категоричен он.

По его словам, народ России не является некоей константной единицей, где все думают одинаково, там поддерживают самые разные политические силы: «Там есть те, кто поддерживает Жириновского, сторонники коммунистов, сторонники Путина. Как мы можем утверждать, что народ России хочет одного, а Путин — другого?».

По его мнению, желание Европарламента отделять Путина от российского народа еще не означает, что они действительно существуют отдельно друг от друга. Поэтому, добавил Мадисон, нельзя быть уверенными в том, что Брюссель должен «спасти народ от путинского гнета».

«Мне кажется, это было бы лицемерно и наивно. Мы такими делами не должны заниматься», — завершил свой комментарий эстонский европарламентарий.