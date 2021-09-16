Киев, 16 сентября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Четыре области Украины движутся в направлении «красного» уровня эпидемической опасности по коронавирусу, предусматривающего максимальный уровень ограничений.

Moz.gov.ua Виктор Ляшко

Об этом 16 сентября заявил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко.

Чиновник уточнил, что наиболее опасная ситуация с коронавирусом на сегодня сложилась в Черновицкой, Тернопольской, Волынской и Закарпатской областях Украины.

«В абсолютных цифрах больше заболевших в Киеве и в Харькове — но в расчете на 100 тыс. населения все-таки западная Украина страдает больше», — подчеркнул министр.

Ляшко подчеркнул, что при угрозе «сверхнагрузки» на систему здравоохранения центральная власть сразу будет предлагать ввести «красный» уровень эпидемической опасности в конкретной области.

ИА REGNUM напоминает, что на сегодня вся территория Украины еще формально находится в «зеленой» зоне, хотя уровень заболеваемости резко вырос по сравнению с августом. За сутки 15 сентября в стране зафиксировали 5.744 новых подтвержденных случаев болезни. Власти заявляли, что в ближайшее время по всей Украине будет введена «жёлтая зона», предполагающая ряд ограничений на массовые мероприятия.