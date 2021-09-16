Уфа, 16 сентября, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Мужчину и женщину обвинили в разбойном нападении и убийстве местного жителя в Уфе. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

niekverlaan Убийство

Сообщается, что 13 сентября стражи порядка получили информацию о том, что в квартире дома по ул. Энтузиастов было обнаружено тело 55-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

Отмечается, что полицейские оперативно установили личности подозреваемых и задержали их. По версии следствия, 32-летняя обвиняемая знала погибшего, к тому же она обладала информацией о том, что у него дома может храниться большая сумма денег.

«10 сентября 2021 года женщина пришла в гости к потерпевшему, уже ночью после совместного употребления спиртных напитков потерпевший уснул, а злоумышленница впустила в квартиру своего сообщника, которому она предложила убить хозяина квартиры, чтобы не оставлять свидетелей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Следователи считают, что 34-летний обвиняемый согласился с этим предложением и нанес потерпевшему смертельные ранения.

«В последующем, злоумышленники обыскали квартиру и похитили деньги и другие ценности на общую сумму более 45 тыс. рублей, после чего подожгли кровать в одной из комнат и открыли газовые конфорки, рассчитывая вызвать пожар, чтобы уничтожить следы преступления и скрылись, однако, огонь так и не разгорелся», — сообщает пресс-служба.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что во время осмотра квартиры фигуранта уголовного дела были найдены похищенные предметы.

Свою вину обвиняемые признали. Расследование дела продолжается.