Пхеньян, , 15:59 — REGNUM Сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон выступила с критикой в адрес президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Об этом 15 сентября сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление заместителя заведующего отдела ЦК Трудовой партии Кореи.

Встреча Ким Ё Чжон с Мун Чжэ Ином English1.president.go.kr

Напомним, что 15 сентября Южная Корея запустила ракету с подводной лодки «Досан Ан Чан Хо» на испытательном полигоне государственного южнокорейского Агентства оборонных разработок. После этого южнокорейский лидер заявил, что разработка баллистических ракет будет достаточным сдерживающим факторов для Пхеньяна.

Читайте также: Южная Корея запустила собственную баллистическую ракету с подводной лодки

В тот же день сестра северокорейского лидера назвала Мун Чжэ Ина «глупцом, недостойным быть президентом страны» и предупредила, что подобные высказывания с его стороны могут привести к полной заморозке отношений между странами. При этом она подчеркнула, что в Пхеньяне не хотели бы такого развития событий.

Известно, что данное заявление было опубликовано спустя четыре часа после того, как глава Южной Кореи высказался по поводу успешных испытаний южнокорейских БРПЛ.