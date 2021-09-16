Волгоград, 16 сентября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Театр юного зрителя капитально отремонтируют в Волгограде. Уже определён подрядчик на реализацию первого этапа работы, сообщает 16 сентября пресс-служба администрации региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Капитальный ремонт

Здание волгоградского ТЮЗа не видело ремонта более полувека. Обновление театра пройдёт в рамках реализации нацпроекта «Культура». На первом этапе подрядчик приведёт в порядок кровлю, фасады основного и вспомогательного корпусов, установит освещение, новую систему вентиляции и кондиционирования. Запланированы также работы по реставрации входных групп, витражей и мозаики и благоустройство прилегающей территории.

Весь комплекс ремонтных работ планируют завершить в сентябре 2022 года.