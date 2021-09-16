Стокгольм, , 16:06 — REGNUM Законодательный совет Швеции отклонил законопроект правительства страны о предоставлении компании Cementa исключения для продолжения добычи известняка на острове Готланд. Это следует из заключения органа от 16 сентября, пишет газета Aftonbladet.

Флаг Швеции Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

Законопроект правительства противоречит Форме правления, одному из Основных законов Швеции (конституционных). В заключении надзорного органа сказано, что «Законодательный совет, который хорошо осознает важность удовлетворения потребности в цементе, не может одобрить законопроект в процессе его проверки на соответствие законодательству».

Напомним, что компания Cementa является крупнейшим в Швеции продуцентом цемента. Ранее этой осенью правительство сделало исключение для компании, которое позволит ее добывать известняк на острове Готланд, что расходится с природоохранными нормами, и направило соответствующий законопроект на рассмотрение в различные ведомства. Одним из них был Законодательный совет, который предварительно проверяет все законодательные акты на соответствие конституции.