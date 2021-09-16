Стокгольм, 16 сентября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Законодательный совет Швеции отклонил законопроект правительства страны о предоставлении компании Cementa исключения для продолжения добычи известняка на острове Готланд. Это следует из заключения органа от 16 сентября, пишет газета Aftonbladet.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Швеции

Законопроект правительства противоречит Форме правления, одному из Основных законов Швеции (конституционных). В заключении надзорного органа сказано, что «Законодательный совет, который хорошо осознает важность удовлетворения потребности в цементе, не может одобрить законопроект в процессе его проверки на соответствие законодательству».

Напомним, что компания Cementa является крупнейшим в Швеции продуцентом цемента. Ранее этой осенью правительство сделало исключение для компании, которое позволит ее добывать известняк на острове Готланд, что расходится с природоохранными нормами, и направило соответствующий законопроект на рассмотрение в различные ведомства. Одним из них был Законодательный совет, который предварительно проверяет все законодательные акты на соответствие конституции.