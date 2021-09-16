Брюссель, 16 сентября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Соглашение о создании оборонного альянса AUKUS с участием США, Великобритании и Австралии подчеркивает важность расширения присутствия Европейского союза в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом 16 сентября заявил на пресс-конференции в Брюсселе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Этот альянс подчеркнул важность Индо-Тихоокеанского региона для нашей безопасности и экономических возможностей и необходимость расширения нашего присутствия в регионе, включая присутствие наших военных кораблей», — сказал он.

Кроме того, Боррель добавил, что создание AUKUS также заставляет ЕС работать над расширением своей стратегической автономии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что договор о трехстороннем партнерстве в области обороны и безопасности заключили президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава правительства Австралии Скотт Моррисон.