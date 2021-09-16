Тбилиси, , 15:56 — REGNUM Многие грузинские политики отказались следовать призыву мэра Тбилиси Кахи Каладзе и сдавать тест на наркотики. Об этом 16 сентября заявил журналистам председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Ираклий Кобахидзе Kmu.gov.ua

«[Мэр Тбилиси] Каха Каладзе представил простую инициативу, связанную с пропагандой здорового образа жизни. Он предложил всем пройти наркотест, что у других вызвало растерянность», — сказал лидер партии.

Кобахидзе подчеркнул, что особое влияние на остальных оказала реакция бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахарии. После того, как он отказался проходить тест, подобные заявления сделали другие, в том числе лидер партии «Единое национальное движение» Ника Мелия.

«О солидарности с Гахария заявили Мелия и другие, когда увидели, что Гахария застопорился на этой теме. Это всё говорит о том, что есть очень чёткий альянс между конкретными политическими партиями», — отметил председатель «Мечты».

Напомним, в Грузии 2 октября проходят выборы членов городских заксобраний и мэров городов, в том числе главы Тбилиси. От мечты на этот пост идёт Каладзе. Также за пост главы грузинской столицы будут бороться Мелия и Гахария. Гахария заявил, что наркотест будет сдавать в Европе.

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